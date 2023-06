Minstens 485 Oekraïense kinderen gedood sinds begin van de oorlog, zegt president Zelenski

Sinds de Russische inval in Oekraïne zijn minstens 485 kinderen gedood. Dat heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski zondag gezegd in zijn avondlijke toespraak.

Zelenski verwees naar de recente Russische raketaanval in de regio Dnipro, waarbij het tweejarige meisje Liza werd gedood. “De Russische terreur heeft honderden van onze kinderen het leven gekost en we weten zeker dat alleen al sinds 24 februari, tijdens de volledige oorlog, 485 kinderen zijn gedood. Dat is een aantal dat we officieel kunnen bevestigen, waarbij we de gegevens van het kind kennen. Helaas ligt het werkelijke aantal hoger.”

Er zouden niet alleen kinderen begraven zijn in oorlogsgraven in bezet gebied, er liggen er “veel meer” nog “onder de ruïnes van Oekraïense gemeenten die in brand gestoken zijn door Rusland”, volgens Zelenski.

De president verwees ook naar de minstens 19.505 Oekraïense kinderen van wie men zeker is dat ze vanuit bezette gebieden naar Rusland zijn gedeporteerd. Ook dat zou slechts een deel zijn van de kinderen die nog “in de handen van de vijand” zijn. Vooralsnog is het slechts in 370 gevallen gelukt om de “kleine Oekraïners” terug te halen, aldus Zelenski. “We moeten ze allemaal terugbrengen.”

Internationaal Strafhof

Zelenski herdacht alle kinderen die “gestorven zijn als gevolg van Russische agressie”, “sinds 2014”. Hij zei ervan overtuigd te zijn dat alle “bandieten” die kinderen vermoorden en deporteren uiteindelijk veroordeeld zullen worden. Daarnaast zijn volgens Zelenski wereldwijde sancties belangrijk om Rusland “de prijs te doen betalen voor wat het doet” en zijn “mogelijkheid tot terreur” te beperken.

Rusland viel zijn buurland binnen op 24 februari 2022. Momenteel heeft het ongeveer 20 procent van het Oekraïense grondgebied in handen. Het Internationaal Strafhof in Den Haag vaardigde in maart van dit jaar een aanhoudingsbevel uit tegen de Russische president Vladimir Poetin en Maria Lvova-Belova, de kinderrechtencommissaris van Rusland. President Poetin “is vermoedelijk verantwoordelijk voor illegale deportatie van bevolking (kinderen) en illegale overbrenging van bevolking (kinderen) vanuit bezette zones in Oekraïne naar de Russische Federatie”, een oorlogsmisdaad, klonk het toen. De arrestatiebevelen blijven levenslang gelden, benadrukte het hof.