Conner Rousseau waarschuwt voor vals profiel dat videobelt met deepfake

Rousseau plaatste zondagavond een “belangrijke” waarschuwing op Instagram, nadat hij met een vrouw had gesproken op de familiedag van zijn partij in Plopsaland. “Ze was ervan overtuigd al een jaar intiem met mij te chatten. Iemand geeft zich uit voor mij. Fake profiel. Die persoon heeft haar al duizenden euro’s gevraagd. De vrouw dacht dat ik dat was. Ze belde zelfs met hem en kreeg mij te zien. Deep fake!”

“Griezelig wat ze tegenwoordig allemaal kunnen doen. Hoe ver men gaat om mensen te bedreigen. Het is zowel emotioneel als financieel bedrog”, aldus Rousseau. “Ik heb maar 1 account vrienden. Dat is DIT. Geef nooit geld. Ik ga u dat nooit vragen. En let op online.”