Acht ton zwerfvuil opgediept bij schoonmaak gezonken vrachtschip SS Kilmore

Na de grote schoonmaak van het scheepswrak West-Hinder was het de beurt aan de SS Kilmore. Het Britse vrachtschip zonk in 1906 na een aanvaring naar de zeebodem en is beschermd als cultureel erfgoed. Een team van professionele duikers verwijderde gedurende 25 duikdagen 4,5 ton visnetten en plastic afval, 3 ton vislood en ander marien zwerfvuil, waaronder een halve ton ijzer en kettingen, uit het wrak. Dat is bijna het dubbele van de schoonmaakoperatie van de West-Hinder in 2019.

Gezonken scheepswrakken hebben een historische en culturele waarde, maar ook een belangrijke ecologische waarde. “Het wrak vormt een artificieel rif voor talloze zeedieren en is dus een hotspot voor fauna en flora. In de veilige omgeving kunnen soorten zich voortplanten, wat een positief effect geeft op de biodiversiteit in onze hele Noordzee”, aldus minister Van Quickenborne.

Scheepswrakken zijn door hun structuur echter ook een verzamelpunt voor marien zwerfvuil. Via de riolen, waterlopen of door de wind worden jaarlijks grote hoeveelheden plastic afval naar de zee getransporteerd. Netten die door vissers op zee zijn verloren of achtergelaten, blijven jarenlang ronddrijven in zee. “Die netten vormen een groot gevaar voor zeedieren, die erin verstrengeld raken en vervolgens verstrikken of verdrinken”, aldus Van Quickenborne in een persbericht.

Het zwerfvuil dat op de wrakken werd aangetroffen, geeft een indicatie van de enorme hoeveelheid afval die op de wrakken in de Belgische Noordzee ligt. “Het opruimen van afval in en rond scheepswrakken is een onderdeel van het Federaal Actieplan Marien Zwerfvuil, dat als doel heeft zwerfvuil op zee te voorkomen en zwerfvuil dat zich reeds in het marien milieu bevindt, te verwijderen.”

Samen met de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid wil minister Van Quickenborne met de bekendmaking van de resultaten van dit project vissers én burgers op Wereldmilieudag aansporen om te vermijden dat afval in de zee terechtkomt.