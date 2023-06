IN BEELD. Spelers en supporters vieren samen eerste feestje op veld van de Bosuil: “We hebben vandaag geschiedenis geschreven”

Kort nadat Antwerp het huzarenstukje had opgevoerd in Limburg, barstte een allereerste volksfeest los in Deurne-Noord. Dolgedraaide supporters wisten met hun vreugde geen blijf en bestormden en masse de heilige grond. Terwijl de spelers een feestje bouwden op de bus, wachtten de duizenden fans vol ongeduld op de komst van hun helden. Wanneer Alderweireld, De Laet en de andere kampioenen voet zetten op Deurnese bodem, kreeg de sprookjesavond een mooi vervolg.

Na een paar uurtjes dansen, zingen en springen op de grasmat arriveerden de Antwerpbus iets na elf aan de Bosuil. “Eindelijk zijn ze daar”, hoorde je de menigte denken. En toe ging het snel. Enkele seconden nadat de trofee het stadion werd ingebracht, zette een tiental supporters de Bosuil in vuur en vlam. Vanop tribune 2 werd een georkestreerde pyroshow gehouden, terwijl vanop het veld knetterend vuurwerk de lucht in knalde.

© BELGA

Antwerpfans schreeuwden de stembanden nog eens schor. Wanneer de intro van Eye of the Tiger tergend lang bleef aansleepte, wisten de supporters hoe laat het was. Onder luidruchtig gejoel betraden de gladiatoren de volgepakte arena. Toen Alderweireld, De Laet en rest van de selectie het veld betraden, liepen heel wat traanbuizen nog eens leeg, in hoeverre dat nog mogelijk was.

© BELGA

Op het podium vlogen de spelers elkaar rond de nek. Duizenden Antwerpfans spiegelden zich aan hun helden en deden hetzelfde. Sjaals, vlaggen en armen gingen de lucht in en samen danste de menigte op de tonen van Bosuilklassiekers als Taste of Summer, We are the Champions, You’ll Never Walk Alone en uiteraard de zegemars.

© BELGA

‘Capi’ Haroun nam vervolgens het woord tijdens een korte speech, maar het hek ging pas echt van de dam toen Gaston Ávila samen met Tom Waes zijn guilty pleasure ‘Dos cervezas’ aanhieven. Na de Argentijnse show volgde een Antwerps een-tweetje tussen Ritchie De Laet en Toby Alderweireld. Die laatste maakte de fans nog wat gekker tijdens zijn speech. “Ik kom bijna niet uit mijn woorden. Een beker is één, maar Antwerp heeft nog nooit een dubbel gewonnen. Wij hebben dat verwezenlijkt vandaag, met z’n allen. Wij hebben geschiedenis geschreven.”

© Robin Fasseur

Natuurlijk mocht ook de coach niet ontbreken. Veel woorden maakte Mark Van Bommel er echter niet aan vuil. “Ik wil een liedje zingen: Antwerp marginalen.” Het rood-witte legioen herhaalde dat maar wat graag. En of de 17-jarige Arthur Vermeiren maandag fris op de schoolbanken zal zitten, dat valt ten zeerste te betwijfelen. Maar niemand op de wereld die hem dat kwalijk neemt.

Voorzitter Paul Gheysens met zijn vrouw Ria, zoon Michael en dochter Julie. — © BELGA

Toen het feest stilaan op z’n einde liep, kreeg ook voorzitter Paul Gheysens nog applaus. Nadien weerklonk Antwerp marginalen, voor de tigste keer. Daarna besloot de dj om We are the Champions nog eens op te leggen. Op de tonen van Queen dansten de supporters zich de nacht in. Of ze meteen braafjes naar huis trokken, valt te betwijfelen. Ach ja, wat er ook moge gebeuren… morgen is er meer feest. (lava)

Toby Alderweireld. — © BELGA

Faris Haroun. — © Robin Fasseur

Voorzitter Paul Gheysens met sportief directeur Marc Overmars. — © BELGA

© Robin Fasseur