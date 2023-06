WK basket 3x3: Servische mannen en Amerikaanse vrouwen veroveren goud

Servië heeft zondag voor de zesde keer in acht edities het WK basketbal 3x3 bij de mannen gewonnen. De Serviërs versloegen in de finale in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen de Verenigde Staten met 21-19. Bij de vrouwen ging de wereldtitel naar de VS, de regerende olympische kampioen was met 16-12 te sterk voor Frankrijk.