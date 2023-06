Avond van het afscheid: emotionele Zlatan Ibrahimovic (41) kondigt pensioen aan, tranen bij veteranen Joaquin (41) en Quagliarella (40)

“Het is tijd om afscheid te nemen van het voetbal, en niet alleen van jullie. Er zijn nu te veel emoties, hup Milan en tot ziens”, zei Ibrahimovic in de microfoon op het veld in San Siro. Zaterdag kondigde AC Milan aan dat Ibrahimovic afscheid zou nemen van de Rossoneri, maar uiteindelijk komt er een einde aan de indrukwekkende carrière van ‘Ibracadabra’.

Ibrahimovic keerde in 2019 terug naar AC Milan, dat vorig seizoen voor het eerst in elf jaar nog eens de landstitel veroverde. Door veelvuldig blessureleed kwam de Zweedse cultspits dit seizoen amper aan de bak. Hij speelde slechts vier competitiewedstrijden en was daarin goed voor één doelpunt. Eind april raakte hij geblesseerd aan de kuit. Hij kwam sindsdien niet meer in actie voor Milan, waar hij ploegmaat was van Charles De Ketelaere, Alexis Saelemaekers, Divock Origi en Aster Vranckx.

© EPA-EFE

© AFP

Ibrahimovic speelde tussen 2010 en 2012 ook al voor AC Milan. Daarnaast heeft hij ook een verleden bij Ajax, Juventus, Inter Milaan, FC Barcelona, Paris Saint-Germain en Manchester United. Hij werd twee keer kampioen in Nederland, één keer in Spanje, vier keer in Frankrijk en maar liefst vijf keer in Italië. Tussen zijn tijd bij Manchester United en zijn terugkeer naar Milaan speelde hij van maart 2018 tot november 2019 ook in de MLS voor Los Angeles Galaxy.

Ibrahimovic verzamelde 122 caps voor Zweden, waarvoor hij 62 doelpunten maakte. In maart kwam de spits voor het laatst in actie voor zijn land, hij speelde toen 17 minuten mee in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen de Rode Duivels (0-3 nederlaag).

Milan rondt het seizoen in de Italiaanse hoogste afdeling af op de vierde plaats met 70 punten en mag zich zo opnieuw opmaken voor de groepsfase van de Champions League volgend seizoen. Zijn er ook bij: kampioen Napoli, nummer twee Lazio en het Inter van Romelu Lukaku.

Atalanta en AS Roma plaatsten zich op de laatste speeldag voor de Europa League door respectievelijk Monza (5-2) en Spezia (2-1) te verslaan. Juventus won met 0-1 bij Udinese en eindigt zevende, goed voor een ticket voor de Conference League (als het geen straf krijgt van de UEFA).

Voor Hellas Verona wacht een play-offclash met Spezia (wegens gelijke punten) om te zien wie in navolging van Cremonese en Sampdoria naar de Serie B zakt. Bij die laatste ploeg nam Fabio Quagliarella afscheid. De Italiaanse spits is intussen 40 en kon dit seizoen slechts één keer scoren. De voorbije jaren was hij echter constant goed voor lekkere goals. Het afscheid op Napoli - de club van zijn hart - maakte Quagliarelle bijzonder emotioneel. Hij speelde er een tijdje, maar werd weggepest door een stalker waardoor de Italiaan vertrok uit Napels.

Nog een afscheid: bij Betis speelde Joaquin zijn laatste minuten. De 41-jarige Spanjaard geldt als een echt clubicoon, met 487 optredens op zijn palmares.

Ramazani knokt zich nipt naar behoud

Largie Ramazani heeft zich zondagavond op de 38e en laatste speeldag van La Liga ternauwernood gehandhaafd met Almeria. Een doelpuntrijke draw (3-3) op het veld van Espanyol zorgde voor zekerheid.

De bezoekers kwamen al snel op voorsprong, maar liepen enkele minuten later reeds tegen de gelijkmaker aan. Nadien kwamen ze tot twee keer toe op achterstand, met de virtuele degradatie tot gevolg, maar evenveel keer gaf het blijk van mentale weerbaarheid, met een penaltydoelpunt in de 88e minuut als orgelpunt. Ramazani viel in de 83e minuut in.

In het klassement van de Spaanse eerste klasse finisht Almeria op de zestiende plaats met 41 punten, met slechts een punt meer dan nummer achttien Real Valladolid, dat dus zakt naar de tweede afdeling.