KRC Genk kon de vijfde landstitel al ruiken, maar dat was buiten Toby Alderweireld gerekend. De Rode Duivel knalde Antwerp in minuut 94 met een absolute wereldgoal naar het delirium. Blauw-wit bleef verweesd achter als vicekampioen. “In een paar minuten tijd gingen we van de hemel naar de hel.”