Twintiger knalt met bromfiets tegen elektriciteitscabine en sterft ter plaatse

Houtave

Een 20-jarige jongeman uit De Panne is zondagavond om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De jongen reed met zijn bromfiets in de Westernieuwweg-Zuid in Houtave toen het verkeerd ging. De bromfietser knalde om voorlopig onbekende reden tegen een elektriciteitscabine en stierf ter plaatse.