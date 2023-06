Tolu Arokodare: “We blijven met een gebroken hart achter, maar zijn wel kampioenen”

Bijna nam Tolu Arokodare (22) een heldenrol op in Genk, met zijn knappe doelpunt vlak voor de rust. Alleen besliste de pegel van Toby Alderweireld net voor affluiten daar iets anders over. “Als je een titel moet verliezen, is dit wel de pijnlijkste manier”, vertelde de spits achteraf.

“Ik kan nog steeds niet geloven wat er gebeurd is”, klonk een zichtbaar geëmotioneerde Tolu Arokodare anderhalf uur na de wedstrijd. “Je weet dat voetbal een gekke sport is, waarin alles kan gebeuren. Maar dit? In de kleedkamer bleef iedereen met een gebroken hart achter. Zo verdrietig wilden we het seizoen niet afsluiten.”

“Ik heb dat schot (van Alderweireld, nvdr.) niet binnen zien gaan, maar wist meteen wat er was gebeurd wanneer ik naar de gezichten van mijn ploegmaats keek”, zucht de Nigeriaan. “We kunnen er niets meer aan veranderen, al is dit wel hartverscheurend. Niet enkel voor ons, maar zeker voor de fans. Zij keren vanavond met erg veel pijn naar huis.”

“Wij zijn kampioenen”

Dit mag dan wel een gigantische teleurstelling zijn voor heel KRC Genk, Tolu blijft hoopvol. “Ik voel me wel een kampioen. Daar hoef je de titel trouwens niet voor te pakken. Weet je, elke speler van dit team heeft dit seizoen van de eerste dag tot de allerlaatste seconde gevochten. Dan zijn wij kampioenen. Ook maken we met die tweede plek nog steeds kans op de groepsfase van de Champions League. Het had dus nog erger gekund. Niet alles is verloren met die ene wedstrijd, dit is vooral een goede les voor volgend seizoen.”