Onvolledige Belgian Cats verliezen van wereldtopper Spanje

Geen Kyara Linskens in de tweede partij in Cordoba en bij de Belgian Cats. De center van de Belgian Cats, die zaterdag tegen Turkije een lelijke val op de rechter ellenboog maakte, kreeg uit voorzorg wat rust. Ook Emma Meesseman werd na haar schitterende partij en double-double tegen Turkije en uit voorzorg maar tien minuten gebezigd. Tegen wereldtopper Spanje werkten de Belgian Cats wel een schitterende eerste helft af. Met een strakke defense vonden de Cats na een 9-6 achterstand en met een portie karakter de aansluiting: 16-16 na het eerste kwart. Julie Vanloo scoorde, Julie Allemand deed dat ook en met een vinnige Bethy Mununga bleven de Cats in het tweede schuifje na 23-20 perfect in het spoor van Spanje: 27-26 en 33-29 halfweg. Spanje kwam bijzonder scherp uit de kleedkamer, greep België meteen bij de keel en na een 11-0 flikkerde er een 44-29 Spaanse bonus op het scorebord. Na drie kwarts hadden de Spaanse dames een 53-37 voorsprong op zak. De Cats lieten echter niet begaan. Weer vanuit een stevige defense en met fast-breaks reageerde het via onder meer Julie Vanloo, Julie Allemand en Antonia Delaere. Na een 0-7 Belgische tussenspurt (53-44) vluchtte de Spaanse bondscoach Miguel Mendez in een time-out. Bethy Mununga bleef scoren en rebounds plukken en hield de Cats in de partij 58-52. In de slotfase gunde bondscoach Rachid Méziane iedereen speelminuten en kon Spanje doordrukken naar een nog 72-54 zege. Bethy Mununga (14 punten, 6 op 8 shots, 11 rebounds) was met een double-double de Belgische uitblinker. Maandag keren de Belgian Cats terug naar België. Donderdag is er een oefenpot in Kortrijk versus China (FIBA 2) en zaterdag is er in de Leuvense Sportoase de uitwuifwedstrijd tegen opnieuw China. De Belgian Cats zijn in volle voorbereiding op het EK dat van 15 tot 25 juni doorgaat in Israël/Tel Aviv en Slovenië/Ljubljana.

Spanje-België 72-54

Kwarts: 16-16, 17-13, 20-8, 19-17

België: Ramette 0, Delaere 6, Resimont 3, Meesseman 4, Mununga14 , Geldof 0, Becky Massey 2, Lisowa 4, Billy Massey 0, Vanloo 12, Allemand 9, Bah 0