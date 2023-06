Joseph Paintsil wenst Antwerp proficiat: “Verdiende kampioen”

“Teleurstelling overheerst, maar ik ben zo trots op ons team”, vertelde de Ghanese winger. “Ik wens Antwerp proficiat, want ook zij zijn een verdiende kampioen. Net als wij dat waren geweest. Het heeft aan een zijden draadje gehangen of de titel was voor ons. Toen ik het schot van Alderweireld zag vertrekken, dacht ik dat de bal naast zou vliegen. Toen dat niet het geval bleek, kon ik me niet ongelukkiger voelen. We gingen van het ene moment op het andere van de hemel naar de hel.”

Topwedstrijd

“Voor de neutrale supporter was dit een topwedstrijd. We hadden met de 1-0-tussenstand in Union niet echt meer rekening gehouden met een scenario waarin we nog kampioen konden worden. Als je onze fans dan hoort juichen, weet je dat je er heel dicht bij bent. Helaas draait voetbal ook om geluk. Dat zie je hier weer. Als Alderweireld die bal tien keer mag trappen gaat hij misschien negen keer missen, maar deze keer vliegt hij binnen. Doodzonde.”