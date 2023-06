Sparta na penalty’s tegen Utrecht naar finale Conference League Play-offs

De thuisploeg zag in de 56e minuut een goal van Vito van Crooij afgekeurd worden en liep in de slotfase in het mes door toedoen van Nick Viergever (81.). In de verlengingen werd niet meer gescoord. In de allesbepalende penaltyreeks hielden de Spartanen het hoofd iets koeler met 5-4.

Arno Verschueren speelde de volledige wedstrijd bij de thuisploeg en zette de tweede elfmeter om. Othman Boussaid ging aan de overzijde in de 65e minuut aan de kant, terwijl Anthony Descotte in de 109e minuut zijn opwachting maakte.

In de finale om het laatste Europese ticket geeft Sparta FC Twente partij. De uiteindelijke winnaar krijgt een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League.