Karel Geraerts verbijt teleurstelling na anticlimax voor Union: “Je weet dat de bal altijd nog goed kan vallen voor Club”

Het is niet te geloven wat er zondagavond in het Dudenpark allemaal gebeurde. Union leek op weg naar de titel, tot de pas ingevallen Homma in minuut 89 de gelijkmaker van dichtbij binnen schoot. Weg titel. Union verloor zelfs nog met 1-3, het ongeloof was groot. “De wedstrijd duurde een paar minuten te lang”, aldus een- zichtbaar ontgoochelde Karel Geraerts (41).

“Als je zo dicht bij een titel bent, dan ben je uiteraard heel triestig dat het toch nog foutgaat”, steekt de Limburgse coach zijn ontgoocheling niet weg. “De wedstrijd duurde helaas een paar minuten te lang. Als we onszelf iets moeten verwijten, is het dat we die tweede goal niet gemaakt hebben. We hebben er nochtans de kansen voor gehad.”

Union had nochtans alles stevig onder controle, maar dan is er toch die ongeschreven voetbalwet dat je bij een 1-0 voorsprong haast altijd nog een kans weggeeft. En dat gebeurde ook in het Dudenpark, met dramatische gevolgen. “Je weet dat de bal op het einde altijd nog eens goed kan vallen voor Club, en jammer genoeg is dat nog gebeurd. Als je zelf die tweede niet maakt, kan alles nog. Het is heel jammer. Alle spelers zijn enorm ontgoocheld. Ik heb na de wedstrijd ook niks tegen hen gezegd: iedereen moet die emoties nu zelf even beleven. Het kon erg mooi worden, maar uiteindelijk is het toch niet de realiteit geworden.”

© Isosport

Meteen kreeg Geraerts ook enkele vragen over zijn toekomst: ligt die bij Union? “Daar ga ik vanavond niet op antwoorden. Ik heb het de laatste weken en maanden van mij afgeduwd, de komende dagen kan ik de situatie analyseren en zal ik mijn conclusies trekken”, aldus de winnaar van de Raymond Goethals-Trofee