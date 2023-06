Al Ahly vloert Wydad in finale Afrikaanse Champions League en steekt eindzege op zak

Het Egyptische Al Ahly heeft zondag de eindwinst in de Afrikaanse Champions League in de wacht gesleept na een 2-1 overwinning tegen het Marokkaanse Wydad Casablanca.

Percy Tau (45.+4 min.), in het verleden nog actief voor Union, Club Brugge en Anderlecht, opende de score in het Cairo International Stadium. Kahraba (59 min.) legde de partij net voor het uur in een beslissende plooi. Saifeddine Bouhrati (86 min.) sloeg te laat terug.

Al Ahly heeft nu elf Champions League-trofeeën in de prijzenkast staan. Vorig jaar verloren ze de finale, een jaar voordien behaalden ze hun tiende triomf.