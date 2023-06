KRC Genk op 25 of 26 juli Europees tegen Servette Geneve of Panathinaikos

Als vice-kampioen start KRC Genk op 25 of 26 juli in de tweede voorronde van de Champions League. De terugmatch is voor 1 of 2 augustus. De tegenstrever wordt Servette Geneve of Panathinaikos, de nummers twee uit Zwitserland en Griekenland. Dat bepaalt de loting op 20 of 21 juni.

Genk moet drie rondes overleven om de groepsfase van de Champions League te halen. In geval van uitschakeling(en) volgen de voorrondes van eerst de Europa League en daarna de Conference League. Bij drie uitschakelingen op rij speelt Racing geen groepsfase.

Schakelt Genk Servette Geneve of Panathinaikos uit, dan volgen in de voorrondes van de Champions League één of twee ontmoetingen met andere niet-kampioenen. Die komen waarschijnlijk uit het rijtje Glasgow Rangers, Braga, Marseille en PSV.

Voor Antwerp en Union start het Europees avontuur pas op 22 en 24 augustus in de play-offs van respectievelijk de Champions en Europa League.(mg)