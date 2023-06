Nieuwe toeristische trend in gevaar door vier cabines in Sint-Truiden

Ze mikken op ‘stresskonijnen van de stad’ die er 195 euro voor over hebben om een weekendje op het platteland tot rust te komen, maar de raad voor vergunningsbetwistingen heeft op 20 april de vergunning voor de vier Slow Cabins Sint-Truiden vernietigd. Dat is slecht nieuws voor de nieuwste trend in de toeristische sector.

Slow Cabins zijn booming business sinds corona. Ze zijn een idee van zakenman Xavier Leclair die het concept omschrijft als “een ideale manier voor de gehaaste stedeling om te detoxen en te genieten van de natuur.” Hij wil tien miljoen euro ophalen via crowdfunding om het concept uit te breiden in Nederland, Duitsland en Ierland. In ons land staan er al een twintigtal.

De cabins moeten onthaasting bieden op het platteland. Ze staan op een geheime locatie aan de rand van landbouw- en natuurgebied. Zonnepanelen, batterijen, een eigen waterzuiveringsstation, een waterreservoir met regenwater en een droogtoilet zorgen er volgens de initiatiefnemers voor dat de cabin bijna nul impact heeft op de omgeving. Na vier jaar verhuist de cabin naar een andere plek. Een nachtje in de Slow Cabin kost u in Sint-Truiden 195 euro per nacht. Voor een meerprijs serveert de gravin van het kasteel van Duras u ook nog een ontbijt met haar zelfgebakken zuurdesembrood.

© rr

“Ik heb Xavier Leclair gevraagd of hij naar Sint-Truiden wilde komen en heb mij er persoonlijk hard voor gemaakt dat de vergunning rondkwam”, laat Hilde Vautmans, schepen van Citymarkering en Landbouw optekenen op de website van het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT) in februari. Het departement Landbouw en Visserij adviseert in de zomer van 2021 ongunstig. De gemeentelijke omgevingsambtenaar van Sint-Truiden volgt dat advies. Het stadsbestuur keurt de omgevingsvergunning toch goed. Tegen die beslissing tekenen de leidende ambtenaren van het departement Landbouw en Visserij en het departement Omgeving beroep aan. De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 14 januari 2022 om de omgevingsvergunning te weigeren, maar de deputatie keurt de vergunning goed.

Vernietiging

De ambtenaren van de Vlaamse overheid brengen de zaak vervolgens voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De Slow Cabins nemen volgens hen te veel ruimte in, hebben een onvoldoende link met het landbouwbedrijf en ze betwisten het tijdelijk karakter. De ambtenaren vrezen voor een precedent en voor de verrommeling van het landschap zoals die in de Limburgse natuur bestond in de jaren 70 en 80. De vergunning wordt uiteindelijk vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen omdat de deputatie te weinig gemotiveerde argumenten aanreikt om de negatieve adviezen van de ambtenaren te counteren.

“Die adviezen zijn niet bindend. Ambtenaren volgen de letter van de wet, politici de geest van de wet”, antwoordt Hilde Vautmans op de vraag waarom ze de adviezen van de ambtenaren naast zich heeft neergelegd. “Het advies is eigenlijk alleen strikt landbouwactiviteiten op landbouwgrond, maar dit gaat over inkomensverbreding naast landbouwactiviteiten van de boer. De Slow Cabins zijn tijdelijk, het bedrijf investeert in biodiversiteit en het project is goed voor de landbouwer en de toerist. Dit is het debat van de toekomst over de mogelijkheden binnen natuur, binnen landbouw. Ik pleit voor een kader dat we dit op een gecontroleerde manier kunnen doen en zodat er rechtszekerheid is voor de landbouwer en ondernemer.”

Angst

“Er is een discussie tussen wat het beleid wil en hoe de wetgeving wordt geïnterpreteerd”, zegt Xavier Leclair van Slow Cabins. “Er zijn op andere plekken wel al vergunningen goedgekeurd volgens hetzelfde wetsartikel. Er is veel verwarring en die wordt veroorzaakt door angst. Elke verandering gaat gepaard met weerstand, maar je mag je niet laten bevriezen om anders, beter en trager te gaan (om)denken. Mensen zijn op zoek naar een nieuwe manier van reizen en landbouwers zoeken nieuwe inkomsten die een beperkt effect hebben op de natuur. Wij willen ze daarbij helpen. Na vier jaar verplaatsen we onze Slow Cabins en we veroorzaken geen schade. Integendeel, we laten het terrein beter achter dan het was want we zorgen voor extra biodiversiteit met bv. houtkanten en bloemenweides. Onze cabins nemen amper 0,1 procent in van het landbouwareaal van een landbouwer.”

“Tijdelijke Slow Cabines zijn een leuke manier om mensen de stilte en de schoonheid van de natuur te laten ontdekken en waarderen”, vindt Ignace Schops, directeur van het Nationaal Park Hoge Kempen en voorzitter van de Bond Beter Leefmilieu. “Daar is zeker ruimte voor in Limburg, maar natuurlijk moeten we wel heel goed nadenken waar we die cabines wel of niet gaan inplanten.”