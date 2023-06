CEO Erik Gerits ontgoocheld na titelmatch: “Droom werd nachtmerrie”

Een mokerslag was het, die streep van Toby Alderweireld. Ook voor het Genk-bestuur in de tribune. “Ik zag die bal vertrekken en voelde het meteen...”, zuchtte CEO Erik Gerits.

“We waren er zo dichtbij”, vervolgde Gerits. “Je voelde dat heel ons stadion na de zege van Brugge in Union klaar was voor een groot feest. We verdienden de titel ook dubbel en dik. Maar het mocht niet zijn, zo jammer, we zijn er niet goed van, dit doet erg veel pijn. Het leek een droom, het werd een nachtmerrie.”

Maar Gerits wil toch vooral het positieve aan dit knappe seizoen onthouden. “We zijn enorm ontgoocheld maar vooral ook erg fier op onze prestaties. Respect voor al het geleverde werk, van iedereen binnen de club. Alleen de kers op de taart ontbrak.”

Een vijfde landstitel verspelen in toegevoegde tijd, hoelang blijft dat hangen? “Het wordt een moeilijke nacht, ik zal dat schot nog vaak zien passeren. Maar morgen is weer een nieuwe dag, dan denken we alweer vooruit. We werden vice-kampioen, dat is niet niks, daar zijn we terecht trots op.”