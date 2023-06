Paul Gheysens na adembenemende slotfase die Antwerp titel bezorgt: “Toen ik Toby naar voor zag lopen, wist ik dat er een plan achter zat”

Wat een slotfase! Met een prachtig zondagsschot in de winkelhaak bezorgde Toby Alderweireld in de blessuretijd de langverwachte titel. De sterke man achter dit project, eigenaar Paul Gheysens, had na afloop een paar mooie woorden over voor zijn kapitein: “Dat net Toby, de man van ’t stad, ons de titel schenkt, maakt alles nog eens mooier.”

In een reactie voor de camera’s van Eleven Sports benadrukte de voorzitter het belang van zijn Nederlandse topbrigade. “Met Marc Overmars als sportief directeur en Mark van Bommel als trainer hebben we een duo samengebracht dat een team kan vormen met het karakter om elke wedstrijd voor de winst te gaan. De rol van Overmars mag je niet onderschatten. Hij heeft Van Bommel ook doen groeien als trainer. Je kan grote talenten in een team hebben, maar je hebt eerst en vooral een sterke bezetting aan de top nodig om zo’n resultaten te boeken. En een tikkeltje geluk...”

Gheysens panikeerde niet na de tweede goal van Genk want hij zag een perfecte zet van zijn team in de slotfase. “Toen ik Toby naar voor zag lopen, wist ik dat hier een plan achter zat. Ik hoorde dat ze daar specifiek op getraind hadden. De goal is op die manier gevallen en is te danken aan die prachtige zet.”

Geen dank

Toen de voorzitter de vraag kreeg of hij Club Brugge niet moest bedanken, antwoordde Gheysens laconiek: “Brugge bedanken is een raar woord, he? Er is veel gebeurd de laatste weken. Ik denk wel dat het goed is voor de spelers van Brugge dat ze gewonnen hebben. En voor Union is het jammer, want het is zeker een goede ploeg”, aldus de voorzitter van Antwerp.