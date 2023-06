REACTIES. Mark van Bommel verbaasd door eigen spelers, Ritchie De Laet bedankt Club Brugge: “Jullie hebben Antwerp kampioen gemaakt”

Vincent Janssen: “Magisch”

“Ik besef het nog niet echt. Geen woorden voor. Magisch. De goal van Alderweireld? Ik zag hem gewoon in de kruising knallen. Geweldig moment voor hem. De dubbel pakken is gewoonweg fantastisch. Hey fans, we komen eraan. We gaan er een feestje van maken. Ik zit hier heel goed. Ik voel me echt heel blij.”

Arthur Vermeeren: “Fantastische play-offs”

“Natuurlijk was er frustratie na de eerste helft, maar we staken de hoofden bij elkaar en geloofden dat we het nog konden overbruggen. Heel het seizoen lang hebben we goed samengewerkt. We hebben veel progressie gemaakt doorheen het seizoen en nu ook fantastische play-offs gespeeld. Mijn seizoen? Nooit verwacht dat het zo in stijgende lijn zou gaan. Vorig jaar was ik zelfs nog niet zeker of ik prof wou worden voor ik mijn contract tekende. De Champions League? Dat is de belangrijkste competitie ter wereld. Strijden tegen topclubs, daar droomt elke jongen van.”

En de studies? “We zien wel, komt wel goed. Maar vanavond zal ik zeker niet met de aankomende examens in mijn hoofd zitten. Ik ga nu nog niet denken aan studeren. Ik ben nu nog niet bezig geweest met een trasnfer. Ik wil hier gewoon blijven en mijn hoofd zit bij Antwerp.”

Ritchie De Laet: “Bedankt Club Brugge”

“Ik ga heel eerlijk zijn, ik dacht dat het gedaan was. Nu deed Brugge ons eens een plezier en dan zouden we die kans niet grijpen. De zege van Club? Top, door alles wat de voorbije dagen is gebeurd met de supporters van Club Brugge had ik nooit gedacht dat ze voor de overwinning zouden gaan. Maar bij deze: dank u aan Club om ons kampioen te maken. Vreemd genoeg verwachtte ik wel van Noa Lang dat hij zijn wedstrijd ging spelen tegen Union. Uiteraard wordt hij wat geviseerd door onze supporters en krijgt hij veel haat, maar hij speelt elke wedstrijd wel met veel goesting om te winnen. Het werk van Mark van Bommel? Hij doet altijd zijn werk. Hij heeft ons 2-3 dagen vrijgegeven om met de families te zijn. Het zal niet de beste wedstrijd zijn maar als je ziet dat je die tegengoal slikt na 80 minuten en dan nog met een antwoord komt. Dat bewijst zijn klasse.”

Jelle Bataille: “Champions League zou verdiend zijn”

“Ik kan het niet geloven, beter dan dat je kan dromen. Ik hou van deze club. Het was eerst een domper om te slikken toen genk voorstond en virtueel kampioen was. Maar vorige week tegen Union kregen we in de laatste tien minuten nog een tegengoal te verwerken, dus we dachten daar nu ook gewoon aan. Het is nooit gedaan tot het laatste fluitsignaal. Twee assists vandaag dus daar ben ik blij mee. Maar Alderweireld is de man van de match. Met zo’n goal kampioen worden is onbeschrijfelijk. De Champions League? Zou enorm hard verdiend zijn. Spijtig dat we eerst nog een voorronde moeten spelen. Ik hoop dat we het team bij elkaar kunnen houden en er terug een mooi jaar van kunnen maken.”

Mark van Bommel: “Dat het zo eindigt...”

“Dit is ongelooflijk. Ik denk dat de meeste emotie er na de goal al was uitgekomen. Dan weet je echt niet meer wat je doet. Je rent en ze springen in je nek. Pas toen besefte ik dat ik op veld was gelopen. Als je dan het scoreverloop hoort… 1-0 achter en 0-0 bij de rust in Brussel. Dan meteen erna 1-0 voor union, wij maken de 1-1, maar je weet dat je moet winnen. Dan hebben we allen voorin gezet en daardoor kregen we in de laatste tien minuten grip op de match, met lopers in de ruimtes. Daar hebben we op getraind, maar dat het dan zo eindigt... (schudt nee). Zo in de kruising, wat een unieke goal. Toby is kind van Antwerp. Ik zou graag de beelden van de Bosuil zien, wat er daar gebeurt. We spelen een uitmatch voor de titel en ons eigen stadion is uitverkocht. Dat kan enkel bij Antwerp. Dit is mijn mooiste moment op Belgische bodem.”

“Vorige week? Ik heb het er echt moeilijk mee gehad. Als trainer moet je het voorbeeld geven, maar dat kon niet. De spelers zaten er helemaal doorheen. Het gevoel werd in de afgelopen dagen beter, maar het was nog steeds niet top. Daar moeten we eerlijk in zijn. We misten de kans op een kampioenschap in eigen stadion. Maar het pakken van de dubbel is maar zeven keer voorgekomen in België. Dit is uitzonderlijk. We kwamen goed uit de dip die we dit seizoen hadden. Toen we in februari naar Genk kwamen, stonden we vijftien punten achter. Ik weet zeker dat het een lange nacht gaat worden.”

Miyoshi is na vier jaar einde contract

Koji Miyoshi kwam door een zware knieblessure niet meer aan spelen toe de laatste maanden, maar op de slotspeeldag haalde hij bijna de selectie. De Japanner warmde als negentiende speler mee op, maar viel net naast de bank. Zijn contract loopt eind juni af en een nieuwe verbintenis bij Antwerp lijkt er niet te komen.

“Het waren vier mooie jaren, maar dit is mijn laatste seizoen hier denk ik. Dit is een geweldige club en ik ben blij dat we samen drie trofeeën hebben gepakt”, aldus Miyoshi, die ook al in 2020 de Beker van België won met RAFC. “Ik heb de club hard zien veranderen. Elk jaar was er wel een nieuwe coach en ik heb veel spelers zien komen en gaan. Ik ben blij dat ik ben kunnen meegroeien”, zei de Japanner, terwijl hij felicitaties van Paul Gheysens ontving.

“Volgend jaar moet je weer in de ploeg staan”, vulde Gheysens aan. Dan toch nog een verlengd verblijf voor Japanner? Wellicht niet. “De fans, de spelersgroep… dit is echt een speciale club. Ik ben blij met zo’n einde”, besloot de aanvallende middenvelder.

