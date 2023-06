Gianluca Pollefliet wint Memorial Philippe Van Coningsloo, Robbe De Weert is beste streekrenner met 32e plek

De overwinning in de 29ste editie van de Memorial Philippe Van Coningsloo ging naar Gianluca Pollefliet (Lotto-Dstny) uit Hamme, die een week geleden ook al de Omloop Het Nieuwsblad op zijn naam had gezet. De beste renner uit de buurt? Robbe De Weert uit Duffel met een 32ste plaats.

In de internationaal hoog aangeschreven Memorial Van Coningsloo zijn het meestal de grootste teams die de koers maken en uiteindelijk in een beslissende plooi weten te leggen. Dit keer was het niet anders. Robbe De Weert uit Duffel zag het allemaal voor zijn ogen gebeuren. “Ik zat in de tweede van de vijf plaatselijke ronden bij het opdraaien van de lange smalle kasseistrook, ongeveer in twintigste positie. Die strook maakt het altijd echt spannend, en plots trokken acht renners weg, op jacht naar vier vroege vluchters. Omdat daarbij de voornaamste teams met twee of meer mannetjes waren vertegenwoordigd, legden hun ploeggenoten de koers volledig lam. Wie nog de sprong naar voor wilde of kon maken, werd dat gewoon verhinderd.”

De groep van acht renners kwam samen met de vroege vluchters en zouden spurten voor winst. “Dat Pollefliet de sprint won, verbaasde mij niet”, vervolgt De Weert. “Hij is zeer snel, won vorige week nog de Omloop Het Nieuwsblad U23 en was met een sterke ploeg in steun ook vandaag één van de grote favorieten.”

“Mijn tweede zege dit seizoen, maar wel mijn eerste in een UCI-koers”, klonk de Oost-Vlaamse winnaar, op het podium geflankeerd door een Nederlander en een Luxemburger, bijzonder gelukkig. De Weert van zijn kant moest vrede nemen met de 32ste plaats. “In aanloop naar de pelotonspurt voor de dertiende plaats zat ik vrij goed gepositioneerd. Ondanks de afstand en de warmte voelden de benen nog goed. Ik had zeker een mooi resultaat in mijn bereik. Maar in die hectische laatste twee kilometers waren er nog twee valpartijen. Ik heb de komende weken nog drie examens en daarom wilde ik verder elk risico vermijden. Maar ik ben wel zeer tevreden met mijn prestatie op zich. In de vakantie hoop ik ook wat sprekende uitslagen te vergaren, want volgend jaar zou ik graag een stapje hoger willen zetten”, aldus de student industriële wetenschappen.

(lce)