Vierde manchewinst voor Britt Ruysschaert en Els Vandesteene in Geberit BK-Tour: “Speciale wedstrijd voor mij”

Op een zonovergoten Zaha Hadidplein, in de schaduw van het futuristische Havenhuis midden in de “oude” Antwerpse haven, heeft het duo Els Vandesteene - Britt Ruysschaert, opnieuw aangeknoopt met de (eind)overwinning. Het topduo van het Sint-Niklase Sini-beachteam won daarmee zijn vierde manche in deze Geberit Tour. Bij de mannen ging de overwinning naar Christophe Witvrouwen - Joppe Van Langendonck. Pikant detail: Christophe Witvrouwen is de vriend van Britt Ruysschaert. Voor hem was het de eerste winst ooit.

Na het eerste finaleverlies van het seizoen, vorige week in Gent, heeft Ruysschaert - Vandesteene de rug gerecht. Zaterdag liet het Sini-beachduo niks aan het toeval over. Emma en Ilya Van Doren, in hun eerste wedstrijd, en Stefanie Van Den Broeck - Lyn Pauwels konden nooit een vuist maken in de poulewedstrijden. In de kwartfinales ging Bente Daniëls - Lana Mees al snel door de knieën. Zondag was het meer werken voor Ruyssschaert - Vandesteene. Hannelore Pass - Océane Reul dwongen hen tot een driesetter. Toch plaatste het Sini-beachduo zich voor de finale. Daarin troffen ze opnieuw Lisa Van den vonder - Louka Maertens. Het Wase Sini-beachduo won de eerste set, zag de runners-up naast zich komen, om opnieuw vlotter afstand te nemen in de belle.

“Nadat we de eerste drie manches hebben gewonnen, moesten we vorige week in Gent plooien voor Lisa Van den vonder - Louka Maertens. Dit duo is zowat de toekomst van het beachvolleybal in ons land”, weet Els Vandesteene.

“Vorige week kwamen ze met heel wat bagage terug van de Nations Cup. We versloegen hen al in Haacht en Hechtel Eksel, maar in Gent waren ze de betere” geeft Britt Ruysschaert toe. “Na de nederlaag maandag in Gent hebben we deze week ons spel enigszins aangepast. Met succes zo bleek, dus.”

“Deze manche hier in Antwerpen was voor mij alleszins een speciale wedstrijd. Was Gent een thuismatch voor Els Vandesteene, deze keer was de organisatie in handen van mijn zaalvolleybalclub. Dat doet toch iets met een mens, want iedereen, trainers, veel supporters en familie was hier. Bovendien kenden we met onze Sini-beachploeg twee erg goede dagen. Hier tussen de dokken stond er nogal wat wind zodat er een kustgevoel optrad. Het was eens iets anders dan de stadsmanches die we de voorbije weken kenden. Hier neigde het meer naar het echte kustbeachvolleybal. Dit was wat dat betreft een erg mooie locatie.”

Samen op het podium

Bij de mannen zag Britt Ruysschaert bovendien haar vriend Christophe Witvrouwen met Joppe Van Langendonck de Antwerpse manche winnen. “Het is hun eerste overwinning in de Geberit Tour zodat het dus ook een primeur is dat wij samen op het hoogste podiumtrapje zullen staan.”

“Hoe ook, we kunnen opnieuw vol vertrouwen toeleven naar de manche in Ieper. Nadien is er dan een break van een drietal weken om de batterijen opnieuw op te laden.”