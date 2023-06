Toby Alderweireld trekt streep door vijfde Genkse landstitel met bom in blessuretijd

De kolkende sfeer in de Cegeka Arena liet niets aan de verbeelding over: het was op deze laatste speeldag van de play-offs voor beide titelkandidaten do or die. Terwijl Mark van Bommel zoals verwacht voor Keita koos als vervanger van de geschorste Stengs en Kerk de voorkeur gaf op Muja, wijzigde Wouter Vrancken zijn basiself slechts op één plaats. El Khannouss werd beloond voor zijn sterke invalbeurt in Brugge, Sor verhuisde naar de bank.

Nerveuze boel

Tijdens een nerveuze eerste helft zorgde een teveel aan technische fouten en verkeerde passes voor meer duels dan goed voetbal. De eerste (schiet)kans kwam voor de linker van Janssen maar de Nederlander krulde zijn poging naast.

De thuisploeg dreigde vooral over de rechterflank, waar Paintsil enkele keren net geen vervolg kon breien aan een veelbelovende aanval. Antwerp-doelman Butez moest echter alleen ingrijpen op een scherp aangesneden vrijschop van specialist Trésor. Die geraakte samen met Tolu in een flipperkastscene ook net niet aan een schot.

Aan de overkant moest Vandevoordt niet één keer aan de bak, Kerk verkoos in kansrijke positie een te slappe voorzet boven een stevige knal.

Heerlijke openingstreffer

Toch zou KRC Genk met een voorsprong de rust in trekken. De beste aanval van de dag leverde op slag van rust een heerlijke openingstreffer op. De opbouw was vintage Genk anno 2022-2023: over rechts, geraffineerd én met diepgang. Pacho werd in de fout gedwongen met een felle counterpressing, El Khannouss opende Paintsil en spurtte meteen diep om de bal mee te krijgen en in één tijd voor te zetten. Hij vond er Arokodare, die het ook nog eens fantastisch afmaakte met een pegel in de bovenhoek: 1-0.

Kwartiertje kampioen

Die voorsprong betekende dat KRC Genk als virtueel kampioen de rust in mocht. Meer dan een kwartier duurde dat feestje niet. Union kwam immers vlak na rust op voorsprong tegen Club Brugge. Dat betekende meteen ook dat Antwerp twee doelpunten nodig had om de titel te claimen.

De eerste goal viel nog voor het uur. Genk vergat met een voorsprong op zak te voetballen en liep tegen de lamp. Een balletje binnendoor van Vermeeren verraste Arteaga. Bataille kwam uit zijn rug om de bal een tikje te geven richting Kerk, die van dichtbij Vandevoordt versloeg (1-1).

Heynen zorgt voor hoop

Zo had KRC Genk plots een doelpunt op twee velden nodig om de poleposition opnieuw over te nemen. Racing klaarde zijn deel van de klus bij het ingaan van het slotkwartier. Trésor klom verrassend hoog om een voorzet van Munoz voor doel te koppen. Daar ramde de inlopende Heynen het leer in de hoek: 2-1.

Opnieuw stond de Cegeka Arena op zijn kop. Had aanvoerder Heynen net zoals vier jaar geleden op Anderlecht de goal van de titel gemaakt? Mark van Bommel gooide Alderweireld mee in de aanval maar hét nieuws kwam uit het Dudenpark. De Brugse gelijkmaker zette het Genkse stadion op zijn kop, de 1-2 in Brussel verdubbelde zowaar nog het aantal decibels.

Bom van Alderweireld

Maar wat de mooiste apotheose in de Genkse geschiedenis moest worden, veranderde nog in een heuse anti-climax. Diep in blessuretijd zette ex-Rode Duivel Toby Alderweireld dit knotsgek seizoen een laatste keer op zijn kop. Hij nam een afleggertje van Bataille vol op de slof, het leer verdween onhoudbaar in de linkerkruising: 2-2.

De gelijkmaker werd de goal van de titel. Terwijl duizend Antwerpenaars een delirium beleefden, bleven meer dan 20.000 Genkenaars verslagen achter. De tweede plaats is een hard verdict, als je op amper 120 seconden van de titel hebt gestaan.

KRC GENK:Vandevoordt - Munoz, Cuesta, McKenzie, Arteaga - Hrosovsky, Heynen - Paintsil, El Khannouss, Trésor - Arokodare

ANTWERP: Butez - Bataille, Alderweireld, Pacho, Avila - Vermeeren, Keita - Kerk, Ekkelenkamp, Balikwisha - Janssen.

VERVANGINGEN: 71’ Cuesta door Ouattara en Ekkelenkamp door Muja, 78’ Arokodare door Samatta en Keita door Yusuf, 86’ El Khannouss door Sor.

DOELPUNTEN: 45+1’ Arokodare 1-0, 58’ Kerk 1-1, 75’ Heynen 2-1, 94’ Alderweireld 2-2.

GELE KAARTEN: 47’ Kerk (trekfout), 65’ Balikwisha (trekfout), 69’ Paintsil (protest).

RODE KAARTEN: 94’ Balikwisha (2de maal geel als bankzitter).

TOESCHOUWERS: 22.196 (uitverkocht).

SCHEIDSRECHTER: Nathan Verboomen.