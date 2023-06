Zichtbaar geëmotioneerde Toby Alderweireld na goal die Antwerp titel oplevert: “Iedereen had ons afgeschreven”

Uitgerekend Toby Alderweireld is zondagavond de grote held geworden met een heerlijk afstandsschot dat Antwerp diep in blessuretijd de titel bezorgde. “Ik heb een Champions League-finale en een halve finale op een WK gespeeld, maar voor mij is dit het allermooiste moment van mijn carrière”, zei de voormalige Rode Duivel achteraf voor de camera’s van Eleven Sports.

“Ik heb hier geen woorden voor”, aldus een zichtbaar geëmotioneerde Toby Alderweireld. “Gisteren hadden we nog getraind op een worst case scenario, waarbij ik als het echt moest, mee naar voren zou moeten. Toen ging het goed, ik dacht ‘oei, als het morgen ook maar zo gaat’. Dat (ploegmaat, red) Vermeeren zegt dat hij me nog nooit zo’n bal erin heeft zien trappen op training? Dan kijkt hij toch niet goed”, lachte de verdediger van Antwerp.

“Ik heb het geluk gehad matchen te mogen spelen als een Champions League-finale of een halve finale op het WK, maar dit is het allermooiste moment van mijn carrière”, aldus Alderweireld. “Dit is voor mijn familie, mijn broers en vrienden zitten hier (in Genk,red) in de tribune, mijn vrouw zit op de Bosuil en m’n moeder en vader zitten thuis op tv te kijken. Die hebben hier vanaf mijn vijftiende zo hard voor gewerkt, dit is voor hen.”

‘Iedereen tegen ons’ werkte als motivatie

Voor Alderweireld, die als Antwerpenaar de kathedraal van de stad op zijn arm getatoeëerd heeft en zijn eerste stapjes als voetballer bij de Antwerpse clubs Germinal Ekeren en Beerschot zette, is de titel extra speciaal. “Toen Antwerp me contacteerde, heb ik wat rond gehoord en zeiden negen op de tien: niet doen, de club is er niet klaar voor. Ik heb het toch gedaan, puur uit liefde voor de club en de stad. Maar de bloemen hoeven niet alleen voor mij te zijn, die zijn voor het team. We hebben hier zo hard voor gewerkt… Iedereen had ons afgeschreven, we hebben hier zo hard voor gevochten. Je moet niet onderschatten hoe moeilijk dat was mentaal. Om dan nu zo’n prestatie neer te zetten, hier nog twee keer terug te komen nadat we op achterstand komen, is echt fantastisch.”

“Dit is voor Antwerpen, voor mijn eigen stad. Iedereen was tegen ons, dat is ook wat opgeklopt de laatste dagen, maar dat gebruiken we ook. (droog) Bedankt voor de motivatie. Ik kijk er nu al naar uit op de Bosuil (waar 15.000 fans de match volgden op groot scherm, red) aan te komen en de Grote Markt morgen wordt een zottenhuis. Dit verdient Antwerp al jaren.”