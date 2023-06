Sint-Truiden

Leven van chemo naar chemo is een emotionele rollercoaster. En wellicht nog een beetje meer als je piepjong bent. Dan doet het extra deugd als je in letterlijk hogere sferen een luchtdoop krijgt, zomaar aangeboden door Fighters Against Cancer. “Ik was eventjes alles vergeten daarboven”, straalt Shami achteraf.