FBK Games Hengelo - Dylan Borlée haalt seizoensbeste op vierhonderd meter en wordt vierde: “Deze prestatie is veelbelovend”

Het persoonlijk record van Borlée staat op 45.18. De limiet voor het WK in Boedapest in augustus bedraagt 45.00, maar de Belgian Tornado staat er goed voor om zich te plaatsen via de World Rankings. De winst ging naar Busang Collen Kebinatshipi in 45.01.

“Dit is zeker niet slecht”, zei Borlée na afloop. “Als je op zo’n grote wedstrijd vierde kan eindigen, moet je tevreden zijn. Zeker als het in een seizoensbeste is, en dat ondanks de felle wind. Het was niet makkelijk om de wedstrijd in te delen, want de wind draaide de hele tijd. Uiteindelijk stond de wind tegen in het begin en daarom besloot ik in te zetten op een sterk eindschot. Dat kwam er ook uit en dat is veelbelovend.”

Dinsdag al moet Borlée alweer aan de bak in het Spaanse Huelva. “Het was de bedoeling om nu even een pittig wedstrijdblok in te bouwen”, vertelde hij. “Na Huelva train ik enkele weken door zonder wedstrijden. Ik hoop mij individueel te plaatsen voor het WK, maar ik heb niet in de hand hoe anderen het doen op de World Ranking, dus ik wil gewoon zelf een superseizoen lopen. Dan zien we wel. Ik voel me alvast heel sterk, ook op training.”

In het polsstokspringen kwam Ben Broeders zondag niet over zijn aanvangshoogte van 5m41. Zijn Zweedse trainingspartner Armand Duplantis won in een beste wereldjaarprestatie van 6m11.