VIDEO. Retin Obasohan toont monstertalent Victor Wenbanyama hoe het moet: Belgian Lion dunkt als een dolleman

Geen finale in de Franse basketbalcompetitie voor Retin Obasohan. De Belgian Lion verloor met Lyon de vierde wedstrijd in hun halve finale-serie tegen Boulogne: 69-71.

Die ploeg staat bekend als de Metropolitans 92 en hebben ene Victor Wenbenyama in de rangen. De 2m19 lange Fransman wordt straks zonder twijfel de eerste selectie in de NBA Draft en wordt aanzien als het grootste basketbaltalent sinds LeBron James. Wenbaynama - die eerder in zijn carrière voor Lyon speelde - was goed voor 15 punten en 7 rebounds.

In de derde partij was Lyon nog veel te sterk gebleken voor Boulogne. Obasohan ontpopte zich tot man van de match met 18 punten en een paar dunks.

