Romelu Lukaku is hot bij de Europese top: “Naast Juventus denkt ook Real Madrid aan de Rode Duivel”

Nu Romelu Lukaku zijn laatste wedstrijden in een Inter-shirt speelt en hoogstwaarschijnlijk terug gaat keren naar Chelsea, draait de geruchtenmolen rond de Rode Duivel toerental. Met de nieuwe Chelsea-trainer Mauricio Pochettino kan Lukaku namelijk een derde kans krijgen om succesvol te worden bij de Londense club. De Argentijn heeft ook al aangegeven niet weigerachtig tegenover een ontmoeting met de Rode Duivel te staan.

Anderzijds verscheen in La Gazetta dello Sport een opmerkelijk artikel waarin de Londenaren bereid zouden zijn om een ruildeal op te stellen met Juventus. De 23-jarige Vlahovic zou van Turijn naar Londen trekken terwijl Lukaku de omgekeerde beweging maakt. De kans is echter klein dat deze overgang zal plaatsvinden.

En nu zou dus ook Real Madrid zich mengen in de debatten. Door het vertrek van Benzema bij de Koninklijke is de club van Thibaut Courtois naarstig op zoek naar een vervanger. Lukaku zou één van de kandidaten zijn om de Fransman op te volgen. Krijgen we na het vertrek van Eden Hazard opnieuw een Belg die de aanval van de Koninklijke vervoegt?