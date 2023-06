Spanning te snijden in Genkse cafés, niemand wil match van de waarheid missen

Heel wat mensen zijn afgezakt naar de veeltalige cafés in Genk om daar de wedstrijd van de waarheid bij te wonen. De spanning is duidelijk voelbaar.

Passes, overtredingen en het werk van scheidsrechter en spelers worden nauwgezet gefileerd en becommentarieerd. Het is parels zweten. Er staat zoveel op het spel. Het kon wel eens een memorabel moment zijn in de geschiedenis van Racing Genk, zeker wanneer Tolu KRC op voorsprong trapt. Niemand in heel de contreien van Genk wil deze partij missen.

Opmerkelijk is de aanwezigheid van een supporter van Antwerp in café Nieuwe Erven. Hij gaat zonder meer voor zijn ploeg. En op wat plaagstoten na maalt geen enkele andere supporter er om. Het zorgt alleszins voor de nodige animo.