Mama Elina Svitolina profiteert van merkwaardige opslag van Russin en vecht zich naar kwartfinales Roland Garros

In de volgende ronde, de kwartfinales, neemt Svitolina het op tegen de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 30) of het Wit-Russische tweede reekshoofd Aryna Sabalenka (WTA 2). Zij komen later op de avond nog in actie.

Svitolina, voormalig nummer drie van de wereld in het vrouwentennis en vorig jaar mama geworden, evenaart met het behalen van de kwartfinales haar beste resultaat ooit op het Parijse gravel. In 2015, 2017 en 2020 waren de kwartfinales telkens het eindstation.

Onderweg zorgde haar tegenstandster nog voor een opmerkelijk moment. De opslag van Kasatkina - bij een breakpunt tegen bij 5-5 - was zo traag dat er geen snelheid geregistreerd werd. En de tactiek pakte slecht uit aangezien Svitolina door haar opslag ging.