Oud-kolonel Roger Housen bevestigt dat het wapen van de Rus met dichtgeknepen oog “met 100 procent zekerheid” Belgisch is. — © via REUTERS

Belgische wapens die geleverd werden aan Oekraïne worden door Russische anti-Kremlin-milities gebruikt voor aanvallen op Russisch grondgebied, dat blijkt uit een analyse van The Washington Post en wordt bevestigd door een Belgische militair en defensiespecialisten. “Het is maar de vraag of Poetin hier niet op zal reageren.”