Ex-priester en deelnemer ‘De mol’ Pieter is vader geworden

Pieter Delanoy is voor het eerst vader geworden. Het grote publiek leerde hem voor het eerst kennen in 2018, toen hij de grote saboteur was in het zesde seizoen van De mol. In die vijf jaar is er intussen veel veranderd voor de voormalige mol.

Zo gaf hij het priesterschap op om met zijn geliefde Dauphine te trouwen en werd hij onlangs voor de eerste keer vader. Zijn dochtertje kreeg de naam ‘Aurelle’ en werd al enkele dagen geleden geboren.

“Het is in zekere zin ook altijd een droom geweest”, liet Delanoy eerder optekenen over het nakende vaderschap. “Als priester dacht ik daar niet aan, maar toen ik mijn vrouw leerde kennen, wist ik dat ik met haar dat verhaal wilde schrijven.”

Delanoy stapte in 2022 in het huwelijksbootje met zijn grote liefde Dauphine.