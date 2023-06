Geen Arne Slot maar Celtic-manager Ange Postecoglou wordt hoogstwaarschijnlijk nieuwe trainer van Tottenham

Tottenham Hotspur is dicht bij de aanstelling van Celtic-manager Ange Postecoglou als nieuwe hoofdtrainer. The Athletic meldt dat de Grieks-Australische trainer in polepositie is om Antonio Conte op te volgen als nieuwe trainer van de club.

Postecoglou (57) is sinds 2021 actief als hoofdcoach bij Celtic en heeft een enorm succesvolle periode achter de rug. In zijn eerste jaar won hij de titel in Schotland, een jaar later verzilverde hij zelfs de binnenlandse treble (kampioen, beker en League cup). De voormalige bondscoach van het Australische nationale team liet na de bekerwinst al weten dat hij zijn contract bij Celtic niet zou verlengen.

Tottenham had sinds het vertrek van Antonio Conte in maart geen vaste hoofdtrainer meer. Assistent Cristian Stellini en daarna Ryan Mason namen voorlopig zijn functie over op interim-basis.

Arne Slot was lange tijd een belangrijke kandidaat om de Italiaan op te volgen, maar uiteindelijk besluit hij toch om bij Feyenoord te blijven. Xabi Alonso van Bayer Leverkusen en voormalig Bayern München-trainer Julian Nagelsmann werden ook genoemd, maar een akkoord is er nooit gekomen.