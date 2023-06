Moeder kan ogen nauwelijks geloven wanneer haar baby al na drie dagen begint te kruipen: “Is dit normaal?”

Nyilah kwam eind februari ter wereld, maar de video van haar moeder kwam pas onlangs op Tiktok terecht. Daar reageerden intussen al miljoenen kijkers op het speciale moment. “Mijn moeder was de enige andere persoon in de kamer toen het gebeurde”, vertelde Samantha. “Ze zei me om het te filmen. Mijn verloofde was op dat ogenblik niet in de kamer, en ik wist dat hij me niet ging geloven indien ik het niet had vastgelegd.”

Normaal gezien beginnen baby’s pas te kruipen wanneer ze zes à negen maanden oud zijn. Nyilah is intussen drie maanden oud en heeft al een pak meer in haar mars. Zo kon het meisje al na amper achttien dagen omrollen van haar buik tot op haar rug. Het omgekeerde lukte haar toen ze twee maanden was. Volgens Samantha kan haar dochter intussen ook rechtstaan met de nodige ondersteuning. “En het zal niet lang meer duren tot wanneer ze zal beginnen stappen”, voorspelt de moeder alvast.

