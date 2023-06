Pfeiffer Georgi op hoogste schavotje van compleet DSM-podium in Dwars door de Westhoek

Pfeiffer Georgi (Team DSM) heeft zondag de 13e editie van Dwars door de Westhoek (WE 1.1), met start en aankomst in het West-Vlaamse Boezinge, op haar naam gebracht. De 22-jarige Britse haalde het na 12 ronden van 10,6 kilometer voor haar teamgenotes: de Française Léa Curinier en de Nederlandse Charlotte Kool. Georgi, die haar tweede seizoenszege pakte, won dit jaar ook al de Classic Brugge-De Panne.

Het was Julie Sap die halfweg de wedstrijd even voor de grote groep ging uitrijden. Vooral Team DSM zorgde ervoor dat elke aanval niet al te veel speling kreeg. En daarop namen zij ook de koers helemaal in handen met een aanval van Pfeiffer Georgi, Charlotte Kool en Léa Curinier. Achter dit trio probeerde een groepje met onder anderen Julie De Wilde, de Italiaanse Letizia Borghesi, de Canadese Alison Jackson, de Oostenrijkse Christiane Schweinberger en de Nederlanders Femke de Vries en Aniek van Alphen de oversteek naar voren te maken. Tevergeefs echter. Aan de suprematie van het Team DSM-drietal was in Boezinge niets te doen.

In de kopgroep werd uiteindelijk beslist dat Georgi als eerste de meet mocht overschrijden. De Britse volgt de Italiaanse Chiara Consonni op als winnares van Dwars door de Westhoek.

Eerder op de dag won Fee Knaven de afwachtingswedstrijd voor junioren. De Nederlandse reed net voor haar teamgenote Ella Heremans over de streep. Dit tweetal had de wedstrijd helemaal gedomineerd. Anna Vanderaerden legde beslag op de laatste ereplaats. Laerke Expeels werd vierde, voor Luca Vierstraete.