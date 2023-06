Oranje boven in GP van Letland motorcross, Liam Everts vierde in de MX2

De Nederlander Jeffrey Herlings (KTM) heeft zondag de Grote Prijs van Letland in de MXGP-klasse op zijn naam geschreven. De Nederlander won op het circuit in Kegums beide reeksen van de achtste manche van het WK.

Met zijn 103e GP-zege stelde Herlings zijn record nog wat scherper. Hij haalde het voor de Spanjaard Jorge Prado (GasGas) en de Fransman Romain Febvre (Kawasaki).

Brent Van doninck (Honda), de enige Belg in het deelnemersveld, sprokkelde geen punten. Hij gaf vroeg op in de eerste reeks en startte niet in de tweede.

In de WK-stand nadert Herlings op Prado. De Spanjaard heeft met 393 punten nog een voorsprong van 15 eenheden op de Nederlander.

Geen Geerts in MX2, Liam Everts vierde

In de MX2 ging de eindzege eveneens naar een Nederlander, Kay de Wolf (Husqvarna). De Wolf won ook beide reeksen. Zijn landgenoot Roan van de Moosdijk (Husqvarna) eindigde als tweede, de Fransman Thibault Benistant (Yamaha) als derde. Liam Everts (KTM), die als vierde finishte in de eerste reeks, werd zesde, Lucas Coenen (Husqvarna) tiende, zijn tweelingbroer Sacha (KTM) twaalfde.

Jago Geerts (Yamaha) stond niet aan de start. Hij brak twee weken geleden zijn pols in de kwalificaties voor de GP van Frankrijk en moest daarna onder het mes. De 23-jarige Kempenaar hoopt over enkele weken zijn rentree te maken. In de WK-stand speelde Geerts zijn leidersplaats kwijt aan Kay de Wolf, die 367 punten telt. De Italiaan Andrea Adamo (KTM), zondag vierde, volgt met 355 punten. Benistant is derde met 348 punten. Geerts staat op de vierde stek met 319 punten, Everts op de zesde plaats met 273 punten.