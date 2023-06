Ex -Olympiër Laurens Pannecoucke maakt een opmerkelijk internationale comeback in de World Cup marathon

Dit weekeinde waren twee Belgische kajakkers aan de slag in het Bulgaarse Ruse, waar het tweede luik van de World Cup marathon werd gepeddeld. Laurens Pannecoucke, de ex-Olympiër die de Spelen van Londen 2012 met een tiende plaats afsloot, vierde daar zijn internationale comeback met een debuut in het marathon varen, Laurens deed het opvallend goed. De 35-jarige Zwevegemnaar sloot zijn ‘short race’ af met een vijfde plaats en bevestigde perfect dit resultaat in de marathon.

Laurens Pannecoucke moest in de short race beroep doen op al zijn sprintervaring die hij als Olympisch kajakker op deed. Hij meldde zich met een achtervolgend groepje anderhalf minuut na de bronzen WK-medaillewinnaar Mads Pedersen. De Deen, die zich in 2019 en 2021 tot wereldkampioen marathon kroonde,versloeg de Portugees José Ramalho, de regerende vicewereldkampioen. Laurens won met een halve seconde voorsprong op het Britse duo Cadell-Petersen de sprint en legde zo beslag op een eervolle plaats. Laurens startte zondag in de volle marathon, een race over 25 km en vijf portages, waarbij de kajakker een stuk op de wal moet lopen met boot en peddel in de hand. Ook deze race werd gedomineerd door het duo Pedersen (Denemarken) - Ramalho. Laurens mocht alweer sprinten voor een vijfde plaats. Daarin liet hij de Brit Alexander MC Intyre vier tienden van één seconde achter zich. Met twee vijfde plaatsen mocht Laurens Pannecoucke op een geslaagde comeback en vooral op een geslaagd debuut in de marathon discipline terug kijken.

Wannes Loncke was de tweede Belg die in Ruse het water op kwam. Deze junior is zoals Laurens lid van Sobeka Zwevegem. Wannes finishte in de short race achtste en sloot de marathon bij de juniores net als zijn clubgenoot op een puike vijfde plaats af. De volgende uitdaging voor Laurens wordt de Europese Kampioenschappen marathon, die van 10 tot 16 juli in Kroatië plaats vinden.

De resultaten

Seniores mannen.

Short race (drie ronden 3,4 km, twee portages):

1. Mads Pedersen (Den) 13.39.64

2. José Ramalho (Por) 13:58.47

3. Mathhew Finn (ZAf) 14:21.00

4. Andreas Heilinger (Dui) 14:54.10

5. LAURENS PANNECOUCKE (BEL) 15:01.42

6. Finn Cadell (GBr) 15:01.97

7. Joseph Petersen (GBr) 15:02.41

8. Maximilian Gotzl (Dui) 15:03.19

9. Leif Reh (Dui) 15:03.41

10.Alexander McIntyre (GBr) 15:15.66

Marathon: 25 km - 7 portages:

1. Mads Pedersen (Den) 1:41.06.23

2. José Ramalho (Por) 1:41.14.56

3. Andrew Birkett (ZAf) 1:41.28.02

4. Mathhew Finn (ZAf) 1:42.45.

5. LAURENS PANNECOUCKE (BEL) 1:44.05.10

6. Alexander McIntyre (GBr) 1:44.05.53

7. Filip Jahoda (Tsj) 1;44.14.54

8. Andreas Heilinger (Dui) 1:44:46.19

9. Ross Mc Mullem (GBr) 1:46.15.64

10. Leif Reh (Dui) 1:46.15.64

Juniors Jongens.

Short race (drie ronden 3,4 km, twee portages):

1. Ben Higgins (Ier) 15:12.28

2. Karel Vecer (Tsj) 15:13.04

3. Sean Butterfly (Ier) 15:17.21

4. Tim Schlensog (Dui) 15:26.74

5. Finn Harris (Ier) 15:43.51

6. Sebastian Spree (Dui) 15:53.93

7. Conor Donnellan (Ier) 15:54.15

8. WANNES LONCKE (BEL) 16:07.96

9. Luca Clancy (Ier) 16:17.06

10.Dmytro Mykhailenko (Oek) 16:18.29

Marathon (19 km, 5 portages):

1. Ben Higgins (Ier) 1:21.32.70

2. Sean Butterfly (Ier) 1:21.32.92

3. Karel Vecer (Tsj) 1:21.36.30

4. Tim Schlensog (Dui) 1:23.01.92

5. WANNES LONCKE (BEL) 1:24.18.60

6. Conor Donnellan (Ier) 1:24.30.79

7. Finn Harris (Ier) 1:25.10.80

8. Sebastian Spree (Dui) 1:25.12.66

9. Dmytro Mykhailenko (Oek) 1:25.18.68

10. Lion Boland (Ier) 1:26.05.81