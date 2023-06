Bart Swings wint ondanks val in eerste bocht skeelermarathon in Rennes

Al in de eerste chicane ging Swings onderuit. Razendsnel krabbelde hij rechtop, achterhaalde het peloton en zette aan voor een demarrage om na een ronde van drie kilometer al een voorsprong van twaalf seconden op de anderen te hebben. Na 42 kilometer, veertien ronden, was het verschil gegroeid tot twee minuten en 41 seconden.

Vlak voor de start had de Vlaams-Brabander een snelle race beloofd. Hij liet de klokken stilstaan op 1 uur, 3 minuten en 23 seconden. Swings had erg naar deze wedstrijd uitgekeken.

Swings’ ploeggenoot, de Duitser Felix Rijhnen, eindigde na een sprint met spagaatfinish als tweede, voor de Fransman Martin Ferrie. De vierde plaats was voor de tweede Belg, Jason Suttels, die ook deel uitmaakt van Powerslide. Rijhnen bekende dat de ploeg wat nerveus was geweest nadat Swings onderuit was gegaan. Swings verklaarde dat hij alleen een beetje last had gehad van de warmte.

Het was Swings’ eerste marathon van het zomerseizoen. Hij is van plan zowel bij de Europese kampioenschappen in Frankrijk als de wereldtitelstrijd in Italië van de partij te zijn.

Swings won de wedstrijd in de hoofdstad van Bretagne, die jaarlijks wordt gehouden en het hoogtepunt is van een skatefestival, in het verleden al vijf keer. Vorig jaar zegevierde de Fransman Nolan Beddiaf, die wegens een val de race moest staken. Bij de vrouwen was zijn landgenote Julia Nizan (1u15:23) de winnares van vorig jaar, Marine Lefeuvre in de sprint te snel af.