Dit moet u onthouden van het afgelopen sportweekend: Belgische katten, tijgers en leeuwen klauwen, straffe Neuville en Heemeryck

Onverstoorbare Yellow Tigers winnen ook van Zweden

De Yellow Tigers wonnen zaterdagavond in Beveren hun tweede groepswedstrijd in de European Golden League volley met 3-1 van Zweden. De Belgische volleybalvrouwen staan zo aan de leiding met twee zeges in evenveel matchen. Op de openingsspeeldag wonnen ze met 3-0 van Bosnië en Herzegovina. Tussen die twee duels in werd woensdag bekendgemaakt dat de bondsprocureur van Volley Vlaanderen een schorsing van minstens twee jaar vraagt voor bondscoach Gert Vande Broek. De coach van de Yellow Tigers riskeert die zware sanctie na beschuldigingen van mentaal grensoverschrijdend gedrag, maar stond ook zaterdagavond gewoon langs de lijn. “Voor deze campagne heb ik het weer voorgelegd aan de groep en die ging unaniem akkoord om door te gaan”, vertelde Vande Broek daarover aan Sporza. Binnen de maand valt de uitspraak en weten de Tigers of ze doorgaan met hun bondscoach. Tegen het vonnis is beroep mogelijk. In augustus spelen de Yellow Tigers in eigen land een EK, met nadien een olympisch kwalificatietoernooi in Japan.

De Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, verloren zaterdag hun derde wedstrijd in de European Golden League met 0-3 van de ongeslagen groepsleider Oekraïne.

Belgian Cats tanken vertrouwen voor het EK

De Belgian Cats wonnen zaterdagavond in het Spaanse Cordoba een oefeninterland in de voorbereiding op het EK vrouwenbasketbal (15 tot 25 juni) met 84-66 van Turkije, toch de nummer elf van de wereld. Emma Meesseman (19 punten, 11 rebounds, 4 assists) met een double-double en de met bommen uitpakkende Julie Vanloo (20 punten, 6 op 9 driepunters) stuwden de Cats naar de afgetekende zege. Bondscoach Rachid Méziane had zelfs de luxe om met zijn ganse selectie te roteren. Voor de Cats was het de vijfde oefeninterland voor het EK. Tegen Griekenland werd er twee keer gewonnen, tegen Servië waren er één nederlaag en één zege. Zondagavond nemen ze het nog op tegen wereldmacht Spanje. Dan weten Meesseman en co meteen helemaal hoe ze er voorstaan met het naderende EK in Israël (Tel Aviv) en Slovenië (Ljubljana).

Red Lions krabbelen terug recht in de Pro League

Weinig rust voor onze Belgische hockeymannen. De Red Lions, olympisch en vicewereldkampioen, werken de komende weken een heleboel interlands af in de Hockey Pro League. Met amper drie zeges in zeven wedstrijden en een zware 5-1-pandoering tegen India op vrijdag hadden de fiere Belgische leeuwen dringend nood aan een opsteker. Die kwam er zondag met een 2-3-zege in en tegen de ongeslagen leider Groot-Brittannië. Vorige week stonden beide landen een eerste keer tegenover elkaar in de Britse hoofdstad. Toen trokken de gastheren met 3-1 aan het langste eind, maar speelden de Lions met een sterk verjongde selectie. Met de vaste krachten er opnieuw bij liep het zondag in Londen een pak beter. Tanguy Cosuyns, Thibeau Stockbroekx en John-John Dohmen zorgden voor de Belgische treffers. Na deze overwinning staat België op de zesde plaats met 12 punten en spelen ze tussen 17 juni en 4 juli acht keer voor eigen publiek in Antwerpen.

Ook de Red Panthers versloegen zondag Groot-Brittannië. De Belgische vrouwenploeg deed dat zelfs met 0-3. Voor hen is het de vierde opeenvolgende zege in de Hockey Pro League. In het klassement springen de Panthers voorlopig naar de derde plaats met vier zeges, drie draws en een nederlaag.

Neuville eert verongelukte ploegmakker met eerste zege van het seizoen

Ook een Belgisch feestje in rally-land. Op Sardinië pakte Thierry Neuville zijn eerste zege van 2023. Op de modderige wegen van het Italiaanse eiland ging de Oostkantonner Hyundai-teammaat Lappi vooraf. Door die overwinning wordt Neuville nu tweede in de WK-tussenstand, op 25 punten van Toyota-rijder Kalle Rovanperä.

Neuville had geen te beste start op Sardinië, maar tijdens de zaterdagetappe slaagde de vijfvoudige vicewereldkampioen er samen met teamgenoot Lappi in om leider Sébastien Ogier in een zeldzame fout te dwingen. De Fransman schoof van de baan en moest opgeven. “Modder aan mijn schoenzool en van de rempedaal gegleden”, was de wat ongewone verklaring van de achtvoudige wereldkampioen.

De weersomstandigheden hadden een grote invloed op het wedstrijdverloop. Meestal is het op Sardinië verstikkend warm en bemoeilijkt het opwaaiend stof het zicht voor de andere rijders. Niets daarvan dit jaar. Zon en hevige buien wisselden elkaar af. “Ik was er niet gerust op. We stonden op slicks en dan moet je in die omstandigheden aan zo’n rit beginnen”, aldus Neuville. “Ik was bijzonder nerveus, maar we zijn er toch in geslaagd. Het is de eerste zege voor onze nieuwe teambaas en in gedachten zijn we ook bij Craig (Breen). In Kroatië wilden we winnen voor hem, maar die zege is er nu.” Breen, teamgenoot van Neuville, verongelukte op 13 april tijdens een testrit voor de rally van Kroatië.

Flinke streep door de rekening van 3x3 Belgian Lions

De enige valse noot van de Belgische nationale ploegsporten kwam vanop het WK basket 3x3 in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Daar verloren de 3x3Lions in de play-ins met 19-15 van olympisch kampioen Letland, waardoor ze zich niet konden kwalificeren voor de kwartfinale. Een flinke streep door de rekening van de ambitieuze Belgen.

Vorig jaar werd België op het WK in Antwerpen voor eigen publiek nog vierde, na verlies tegen Frankrijk in het duel om brons. Een WK-medaille was goed geweest voor een ticket voor het olympische kwalificatietoernooi voor Parijs 2024. De concurrentie in deze relatief nieuwe sport neemt enorm hard toe en kwalificatie zal een harde dobber worden. In 2021 eindigden de Lions als vierde net naast het olympisch podium in Japan. Letland won er goud.

Dodelijk ongeval zorgt voor zwart randje bij Duits afscheid Frodeno en knappe tweede plek Heemeryck

Tot slot gaan we nog even naar Hamburg, waar zondag het EK Ironman triatlon plaatsvond. Grootheid Jan Frodeno, drievoudig winnaar van de Ironman in Hawai en voormalig olympisch kampioen, slaagde er verrassend niet in om zijn laatste race in eigen land te winnen. De 41-jarige Duitser, die eind dit seizoen stopt, liep tot voorbij halfweg de afsluitende marathon aan de leiding maar werd toen voorbijgestoken door de ontketende Denis Chevrot. De Fransman zou in een toptijd van 7:26:21 zijn titel verlengen.

Onze landgenoot Pieter Heemeryck finishte na een bijzonder knappe race tweede in 7:31:01. Hij hield na een sterke eindspurt ex-winnaar Kristian Hogenhaug en Jan Frodeno af. Dankzij die tweede plek verzekerde Heemeryck zich ook van een plek op het WK, dat dit jaar van Hawaï naar Nice is verzet.

De wedstrijd werd overschaduwd door een dodelijk ongeval met een 70-jarige begeleidende motorrijder. Die liet het leven na een botsing met een triatleet op de fiets, die zelf gewond geraakte. Ondanks het ongeval werd de wedstrijd voortgezet. Er waren dit jaar opvallend veel motorrijders op het parcours.