Philippe Clement ontslagen als trainer van AS Monaco na teleurstellend seizoen

AS Monaco heeft Philippe Clement bedankt voor bewezen diensten. De Franse topclub miste op de slotspeeldag in de Ligue 1 een ticket voor Europees voetbal en dus moet onze landgenoot het gelag betalen. Clement werd in januari 2022 aangesteld en stond 73 matchen aan het roer.

Monaco leed zaterdag tegen het Toulouse van voormalig Standard-coach Philippe Montanier een 1-2 thuisnederlaag, de derde op rij, en eindigde zo finaal op de zesde plaats, terwijl in Frankrijk enkel de top vijf Europa in mag. Enkele maanden geleden waren de Monegasken nog volop in de running voor Champions League-voetbal.

Monaco was zijn vierde club als hoofdtrainer, na periodes bij Waasland-Beveren, Genk en Club Brugge. De 49-jarige Clement pakte tot nu toe vier Belgische titel, een Belgische beker en twee Belgische supercups als trainer.

Fierheid

“Monaco zal zijn organigram opnieuw moeten opbouwen, met de nieuwe sportdirecteur Thiago Scuro die binnenkort zal worden verwelkomd door grote baas Paul Mitchell”, meldt L’Equipe. Ze hebben al geïnformeerd naar Matthias Jaissle, de coach van Red Bull Salzburg, en naar Jesse Marsch, die ook de Oostenrijkse club (2019-2021) en RB Leipzig (2021) leidde. Die laatste werd al genoemd als opvolgers van Niko Kovac, toen Clement uiteindelijk werd gekozen.”

Clement zelf postte een bericht via zijn sociale media: “Het is met een ‘heavy heart’ dat ik moet aankondigen dat mijn avontuur bij Monaco ten einde is gekomen. Het was een eer om deze mooie club te mogen trainen en ik ben fier op de bijdrage die ik heb kunnen leveren aan de ontwikkeling van de club en zijn spelers. Als derde eindigen na negen opeenvolgende overwinningen op het einde van 2021-2022 was een hoogtepunt voor mij. Ik wil mijn dankbaarheid uitdrukken bij de club, mijn collega’s en de fans voor het geloof en alle mooie momenten.”