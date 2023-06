Rune Herregodts klaagt niet na hartverscheurende finish in Dauphiné, maar: “Misschien moet ik Fransman worden”

“Ik wist dat er kansen waren voor de vlucht in deze etappe”, aldus Herregodts na de finish in Chambon-sur-Lac. “We zijn weggeraakt met een sterk groepje, maar veel voorsprong kregen we niet. We moesten dus al vroeg stevig ga geven hier op het lokale rondje. Op het einde wilde ik vooral de top van dat laatste klimmetje halen om vervolgens te kunnen sprinten met een kleine groep. Ik had echter tien seconden en voelde dat ik nog wel wat in mijn benen had om te pushen. Toen ik hoorde dat ik 15 seconden had met nog twee kilometer te rijden, dacht ik bij mezelf dat er iets mogelijk was. Ik heb alles gegeven, tot op de meet, en daarom kan ik ook niet echt teleurgesteld zijn. Ik ben dus blij met mijn prestatie, maar het was net niet genoeg.”

Het slechte weer? “In het natte weer is het altijd iets makkelijk in dan in het peloton. We waren dus wel blij met de regen. Gezellig was het niet, maar het viel al bij al nog mee. Het gaf ons meer kans op de ritzege, ook al deed het soms wel pijn met die hagel. Misschien gaan we het nog wel eens proberen, al ga ik zo’n kans niet nog vaak krijgen. Dat is een beetje klote, maar dat is de koers. Ik kon gewoon niet meer.”

De prijs voor de strijdlust kreeg Herregodts niet. Die ging naar medevluchter Dorian Godon, een Fransman. “Ik zal van nationaliteit moeten veranderen”, lacht onze landgenoot, die wel leider is in het jongerenklassement.