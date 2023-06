Manifestaties in Rusland en verschillende andere landen voor verjaardag van Russische dissident Navalny

Aanhangers van de opgesloten Russische dissident Aleksej Navalny hebben zondag in Rusland en verschillende andere landen gemanifesteerd. Op die manier hebben ze zijn 47e verjaardag in de kijker gezet.

Volgens de woordvoerster van Navalny, Kira Jarmysj, waren er manifestaties in onder meer Japan, Australië en Georgië. Ook in Russische steden stonden individuele manifestanten op pleinen, waarna ze volgens mensenrechtenactivisten werden opgepakt.

Navalny publiceerde een verklaring waarin hij zei in een goed humeur te zijn, maar dat hij liever bij zijn familie was dan in een strafkolonie op 260 kilometer ten noordoosten van Moskou. “Het leven werkt op zo’n manier dat sociale vooruitgang en een betere toekomst enkel kunnen worden bereikt als een aantal mensen bereid zijn om de prijs te betalen voor hun recht om overtuigingen te hebben”, zei hij op Twitter. “Hoe meer zulke mensen er zijn, hoe minder iedereen moet betalen.” Navalny is ervan overtuigd dat er ooit een dag komt “waarop de waarheid spreken en voor gerechtigheid pleiten iets alledaags en helemaal niet gevaarlijk zal zijn in Rusland”.

Navalny, de meest uitgesproken tegenstander van de Russische president Vladimir Poetin, zit al meer dan twee jaar in de cel. Hij werd veroordeeld tot negen jaar cel voor fraude. Hij riskeert nog eens dertig jaar cel in een nieuwe rechtszaak die binnenkort zal starten.

De 47-jarige wordt internationaal beschouwd als een politieke gevangene.