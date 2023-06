380 bestuurders te snel bij controles in Halen en Hasselt

Bij snelheidscontroles zijn vorig weekend 380 bestuurders geflitst. De ploegen van LRH stonden opgesteld in de Lindestsraat en de Liebroekstraat in Halen en in Hasselt op de Kuringersteenweg. In totaal werden 1.184 voertuigen gecontroleerd. Dertig procent was in overtreding.