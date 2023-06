Cafés in Genk stromen langzaam vol: “Belangrijkste is dat ze winnen van Antwerp”

Druppelsgewijs stromen de cafés in het centrum van Genk vol met supporters die geen ticket hebben om de beslissende match in het stadion te volgen. Ook zij hebben er alle vertrouwen in dat Genk de drie punten kan binnenrijven. Maar dan is er nog de match Union Club Brugge die de pret wel eens zou kunnen bederven.

“Het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is”, lacht Luc Leroy, uitbater van café Meng. Opvallend is dat in tegenstelling tot andere cafés in het centrum Meng wel goed gevuld is met supporters. Tot even later bleek dat ze op de bus wachtte die hen naar het stadion zou brengen. “Belangrijkste is dat Genk wint van Antwerp”, gaat Leroy verder. “In dat geval gaan we hier ook verder vieren. Maar we hopen natuurlijk op de hoofdprijs.”

