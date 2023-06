Brandweerkorpsen van Pelt en Bree helpen bij bestrijding bosbrand in Weerterbergen

De brandweerkorpsen van Bree en Pelt zijn zaterdag met een waterwagen en een tankautospuit gaan helpen bij de bestrijding van bosbrand tussen Budel en Weert, vlakbij onze grens. Rond 10.30 uur was brand uitgebroken in de Weerter- en Budelerbergen aan de Geuzendijk. Een deel van dat bosgebied wordt gebruikt als militair oefenterrein. De locatie van de brand was moeilijk te bereiken. Voor het indammen van het vuur werden extra brandweerwagens opgeroepen.