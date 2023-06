KRC Genk-spelers arriveren aan stadion: supporters gaan massaal uit hun dak

Met luid gejuich onthaalden de Genkies zondag even voor 17 uur hun helden aan het stadion. De spanning bij spelers en fans nemen zienderogen toe, anderhalf uur voor de aftrap.

Een blauwwitte supportersmassa is intussen aan de Cegeka Arena toegestroomd. Verkopers van Bengaals vuur en luide knallers deden de voorbije dagen alvast gouden zaken in Genk en omstreken. De sfeer is goed: zon, voetbal, een optreden van Clochards Deluxe en een biertje. Wat wil een mens nog meer? De zegen tegen Antwerp en Union dat een steek laat vallen aub.

© Dick Demey

© Dick Demey