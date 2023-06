Drama voor Rune Herregodts: Belg strandt op 25 meter van ritwinst in de Dauphiné, Christophe Laporte zegeviert

Christophe Laporte heeft de eerste rit van de Dauphiné gewonnen. De Fransman van Jumbo-Visma was na 158 natte en geaccidenteerde kilometers de beste van het peloton. Rune Herregodts trok ten aanval, samen met Brent Van Moer, en deed in het slot een gooi naar ritwinst maar strandde op 25 meter van de finish… Hij werd uiteindelijk nog derde, achter Matteo Trentin.

Herregodts en Van Moer sneden samen met de Fransman Dorian Godon als overblijvers van een groepje vluchters de finale aan. Ze begonnen aan de laatste ronde met een voorsprong van 1:11.

© AFP

Het peloton slokte het drietal op, maar Herregodts gaf niet op en muisde er weer vanonder. De 24-jarige Belg leek uit de greep van het achtervolgende peloton te blijven met een ultieme inspanning.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Maar in de slotmeters zoefden Laporte en Trentin hem nog voorbij. Wat de Fransman mede te danken had aan Tour-winnaar Jonas Vingegaard. De Deen deed een geweldige lead-out en zette Laporte fijntjes af in de laatste kilometer.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het is voor Laporte de derde zege van het seizoen na Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen.

Maandag staat de heuvelachtige tweede etappe op het programma. Dan trekt het peloton over 167,3 kilometer van Brassac-les-Mines naar La Chaise-Dieu. Het 75e Critérium du Dauphiné eindigt volgende week zondag.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De uitslag: