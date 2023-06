Young Boys Bern verzekert zich van dubbel in Zwitserland

BSC Young Boys Bern heeft zondag de dubbel gerealiseerd in Zwitserland. Nadat het zich eerder al voor de zestiende keer tot landskampioen kroonde, stak het FC Lugano met 3-2 de loef af in de bekerfinale.

Jean-Pierre Nsame (20. en 45.+3) ontpopte zich tot de grote held met twee treffers. Vroeg in de tweede helft milderde Mattia Bottani (53.), maar de gelijkmaker forceren zat er evenwel niet meer in. Elia Meschack (86.) diepte in de slotfase verder uit, de nieuwe aansluitingstreffer van Renato Steffen (88.) viel te laat.

Het is de achtste bekertriomf in de clubgeschiedenis voor Young Boys Bern.