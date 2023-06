Oudsbergen

De Commanderij van Gruitrode is deze zomer de thuishaven van Kaffee Command. Een pop-upzomerbar waar je achter de dikke kasteelmuren in een romantische sfeer kan genieten van optredens met een drankje en hapje. De allerkleinsten kunnen zich vermaken in de zandbak en er is zelfs een plekje om te gamen op de playstation.