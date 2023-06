Onze tv-tips: een beroemde bokser, een filmklassieker en opmerkelijke huisdieren

Muhammad Ali

Canvas, ma, 22.25 u

Het levensverhaal vertellen van deze legendarische bokser is zo omvangrijk dat het in vier afleveringen werd gegoten. In het eerste deel gaat het over zijn leven als jonge amateurbokser tot het winnen van een gouden Olympische medaille in 1960. Intussen sluit hij zich in alle stilte aan bij de Nation of Islam en hij wordt een vertrouweling van Malcolm X. Ook voor niet-sportliefhebbers interessant. (tove)

Se7en

Play5, ma, 20.35 u

Één van die uitstekende thrillers uit de jaren 90 die je absoluut moet gezien hebben. Morgan Freeman kruipt in de huid van een New Yorkse politiedetective Somerset die bijna op pensioen kan. Samen met zijn onervaren opvolger gaat hij op zoek naar een seriemoordenaar. Freeman kreeg sterke tegenspelers. Wat dacht je van Brad Pitt, Gwyneth Paltrow en Kevin Spacey? (tove)

2Doc: M’n beessie en ik

NPO2, ma, 20.25 u

Maak kennis met huisvarken Frans, die overal mee naartoe gaat, een kapper met een huis vol naaktkatten, een kampioen dogdancing, een spirituele naaktslak en een beroemde Instagram-kat. De baasjes en hun dier worden verbonden door veel liefde, maar vullen ook schijnbare leegte op. Een interessante documentaire die dieper ingaat op de hechte band, die soms ver gaat, tussen baasjes en huisdieren. (tove)