Voor tweede keer vandalen bij Fietsbieb in Ham

Het project ‘Fietsbieb Ham’ in het oude schoolgebouw in Genebos bij Ham leent fietsjes uit aan kinderen in de buurt.

© rr

Patrick Bosmans, voorzitter van Fietsbieb en schepen bij de gemeente Ham, is ontstemd over deze herhaaldelijke acties van vandalisme en pleit voor een sterkere sociale controle vanuit de buurt. “Wij zijn een gemeenschapsproject. We hebben geen mogelijkheid voor videobewaking, dus we moeten vertrouwen op elkaar om deze vorm van vandalisme te stoppen”, zegt Bosmans. “We roepen buurtbewoners op om verdachte activiteiten te melden. We moeten de sociale controle in dit gebied verhogen om de Fietsbieb te beschermen.”

De Fietsbieb, die ook ruimte deelt met KWB en Toneel Genebos, heeft in het verleden al 300 fietsen uitgeleend en heeft nog een 300-tal klaar om uit te lenen. Desondanks zijn ze nu het doelwit van vermoedelijke hangjongeren, die zaterdagmiddag door buurtbewoners werden gezien.

Ontmoedigend

Afgelopen week werden twee ramen ingegooid. Zaterdag werden grote stenen gegooid door drie ramen en een deurvenster. Er werd niets gestolen. “Ik vind het triest dat zo’n mooi project als het onze wordt aangevallen. Er is niets gestolen, maar de schade door het vandalisme is aanzienlijk”, vervolgt Bosmans. “Het is ontmoedigend om te zien dat onze inspanningen op deze manier worden ondermijnd.”

Naast de oproep aan buurtbewoners om verdachte activiteiten te melden, wil Bosmans het gemeentebestuur vragen om extra politiecontroles in het gebied te laten uitvoeren.

De brandweer heeft inmiddels de ingeslagen ramen en deur gedicht. Ondanks de tegenslagen blijft Bosmans optimistisch: “We zullen doorgaan met ons werk. Onze fietsen staan klaar om uitgeleend te worden en we laten ons niet afschrikken door deze zinloze daden van vandalisme.” (zb)